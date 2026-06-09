AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporundan yaptığı derlemeye göre, Türk ihracatçısı, mikro ticarette lojistik avantaj sunan "yakın coğrafya" ve Avrupa pazarlarına odaklanmaya başladı.

Mikro ihracat, ağırlığı 600 kilogramı ve fatura değeri 30 bin avroyu geçmeyen yurt dışı satışlarının, geleneksel gümrük prosedürlerine takılmadan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile hızlı ve düşük maliyetle yapılması olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda 2015 yılında 257 milyon dolar olan mikro ihracat değeri, 2025 sonu itibarıyla 2,25 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde en dikkati çeken büyüme Romanya pazarında gerçekleşti.

2024 yılında 5,1 milyon paket olan Romanya yönlü mikro ihracat trafiği, 2025 yılında yüzde 188 artışla 14,7 milyon adede yükseldi. Romanya'ya yapılan ihracatın finansal değeri ise yüzde 117'lik artışla 233,8 milyon dolara ulaştı.

Bu performansla Romanya, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi geleneksel büyük pazarları geride bırakarak Türkiye'nin e-ihracattaki en stratejik merkezlerinden biri haline geldi.

KOMŞULARLA MİKRO İHRACAT TRAFİĞİ

Yunanistan ve Bulgaristan gibi komşu ülkeler de performanslarıyla öne çıktı.

Yunanistan'a 2024'te gönderilen paket sayısı 301 bin iken 2025'te yüzde 1075 artışla 3,5 milyona yükseldi. Yunanistan'a yönelik mikro ihracatın finansal değeri yüzde 453 artarak 12,2 milyon dolardan 67,5 milyon dolara çıktı.

Benzer bir yükseliş Bulgaristan hattında da görüldü. Söz konusu ülkede 2024'te yalnızca 19 bin olan paket sayısı, 2025'in sonunda 1,6 milyona dayandı. Bulgaristan'a yapılan ihracatın değeri ise yaklaşık 5 kat artarak 33,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD LİDERLİĞİNİ KORUDU

ABD, Türkiye'nin mikro ihracatında 2024'teki liderliğini 2025'te de sürdürdü. Ancak ABD'nin gümrük muafiyet sınırlarına getirdiği kısıtlamalar tutarlara olumsuz yansıdı.

ABD'ye gönderilen paket sayısı geçen yıl 2024'e göre 4,1 milyona yükselse de ihracatın toplam tutarı 539 milyon dolardan 487 milyon dolara geriledi ve böylece yüzde 10'luk daralma yaşadı.

Türkiye'nin mikro ihracatta ana rotalarından biri olan Suudi Arabistan'a yönelik ihracatın değeri yüzde 61 azalarak 492 milyon dolardan 192 milyon dolara geriledi.

HAVA YOLUNDAN KARA YOLUNA GEÇİŞ İVMELENDİ

Maliyet yönetimi, e-ihracatta taşıma modellerinde de değişikliğe sebep oldu. 2024 yılında mikro ihracatın yüzde 88'ini sırtlayan hava yolu taşımacılığı, 2025'te yüzde 62'ye geriledi.

Bu dönemde kara yolu taşımacılığı (TIR-Kamyon), paket sayısındaki payını yüzde 11'den yüzde 37'e çıkararak hava yoluna en güçlü alternatif oldu.

Kara yolu üzerinden yapılan ihracatın değeri bir yılda 158 milyon dolardan 366 milyon dolara yükselerek e-ihracatın yeni "operasyonel motoru" haline geldi.