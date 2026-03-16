  • Balkanlar'da füze krizi! Bölgede tansiyon yükseldi
Dünya

Balkanlar'da füze krizi! Bölgede tansiyon yükseldi

Sırbistan'ın Çin yapımı hipersonik füze sistemi satın aldığını açıklaması Balkanlar'da yeni bir savunma gerilimini tetikledi. Karara en sert tepki komşu Hırvatistan'dan geldi.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 14:03
Sırbistan Ordusu, 9 Mart'ta "MiG‑29" savaş uçaklarına takılan Çin yapımı hipersonik füzelerin fotoğrafını paylaşarak, ordunun daha da güçlendiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ülkesinin füze alımına devam edeceğini ve savunma kapasitesinin daha da kuvvetleneceğini vurguladı.

Bu açıklamalar üzerine Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Sırbistan'ın silahlanmasından endişe duyduğunu ifade ederek, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinin potansiyel hedef olabileceğini öne sürdü.

İsrail'in de Sırbistan'a silah sattığına işaret eden Milanovic, bu gelişmelerin bölge için iyi olmadığını söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'e yanıt veren Vucic, ülkesinin kimseye saldırmayı planlamadığını söyleyerek, Sırbistan'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve barış istediğinin altını çizdi.

Vucic, "Benim mesajım şudur; yaptıklarınıza dikkat edin, füze gördüler ve bizim için karar vermek istiyorlar. Onlar, her şeyi satın alabilir ama biz sormak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Filistinli çocuklardan içleri ısıtan teşekkür

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
