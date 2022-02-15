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Dünya

Balkanlar'da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor

Balkanlar'da Kovid-19 salgınında 5'inci dalganın etkisi azalmaya başladı.

AA15 Şubat 2022 Salı 16:35 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 16:36
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Slovenya'da Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 851 bin 639'a, ölü sayısı 6 bin olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 3 bin 639 olduğu Slovenya'da 18 kişi virüs nedeniyle öldü.

Slovenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman ekiplerle görüşme sonrası tedbirlerde hafifleme olabileceği bildirildi.

Hırvatistan'da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 452, hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu. Ülkede Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 1 milyonu buluyor.

Bosna Hersek'te son 24 saatte 979 Kovid-19 vakası görüldü, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Karadağ'da son 24 saatte 225 vaka tespit edildi, ölü sayısı 3 olarak kaydedildi.

Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 848 bini bulan Sırbistan da yeni vaka sayısı geçen haftaya göre düşerek 7 bin 30 oldu. Sırbistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı toplamda 14 bin 495'e yükseldi. Son 24 saatte hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 67 oldu.

Çin'in Vuhan şehrinde 2019 sonunda ortaya çıkan Kovid-19'a Balkanlar'da ilk kez 25 Şubat 2020'de Hırvatistan'da rastlanmıştı.

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