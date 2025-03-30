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Dünya

Balkanlar'da Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilerde bir araya geldi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.

AA30 Mart 2025 Pazar 11:59 - Güncelleme:
Balkanlar'da Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilerde bir araya geldi
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kılmak için buluştu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, Bosna Hersek'in ülkede yaşayan herkesin ortak vatanı olduğunu, halkın barış ve düzenden yana durduğunu söyledi.

Kavazovic, "Bugünlerde fitne çıkaranların nefret yangını çıkarmalarına izin vermeyelim. Hep birlikte barış, adalet ve istikrara sahip çıkmalıyız. Eğer bu temelleri kaybedersek, gerisi önemsizdir." ifadelerini kullandı.

Banjaluka şehrindeki Ferhat Paşa Camisi'nde yüzlerce Boşnak bayram namazı için toplandı. Öte yandan, Bosna Hersek'in genelindeki camilerde de bayram namazı coşkusu yaşandı.

- KUZEY MAKEDONYA, ARNAVUTLUK VE KOSOVA

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kosova'da da Müslümanlar, Ramazan Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu. Başkent Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.

Tırnava, verdiği hutbede, barış ve dayanışma mesajları paylaştı.

Toplumun temel unsuru olarak ailenin korunması çağrısında bulunan Tırnava, son günlerde ülkeyi sarsan cinayet vakalarına da değinerek, şiddet ve cinayetin her şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ve akrabalarını ziyaret etti.

- SIRBİSTAN, HIRVATİSTAN VE KARADAĞ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde bayram namazını eda etti.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehirle aynı ismi taşıyan camide bayram namazı idrak edilirken, Sisak şehrinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde kıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de tüm camilerde bayram namazı kılındı.

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