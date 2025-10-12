İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Balkanlarda seçim heyecanı! Halk sandık başına gitti
Dünya

Balkanlarda seçim heyecanı! Halk sandık başına gitti

Balkan ülkesi Kosova'da halk, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

AA12 Ekim 2025 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Balkanlarda seçim heyecanı! Halk sandık başına gitti
ABONE OL

Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmen, 948 merkezde kurulan 2 bin 625 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Kosova dışında yaşayan 43 bin 993 seçmen de oy hakkını posta yoluyla kullanmak üzere kayıt yaptırdı.

Yerel seçimlerin dört yılda bir yapıldığı ülkede seçmenler, 38 belediye başkanı ile belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Seçimlerde, 206'sı belediye başkanlığı, geri kalanı belediye meclisi üyeliği için olmak üzere toplam 5 bin 626 aday yarışıyor.

Kosovalı Türk siyasi partilerden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP), Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) ve Mamuşa Halk Hareketi (MHH), ülkenin çeşitli bölgelerinde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçimlerde yer alıyor.

Öte yandan, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyede yapılacak seçimler, son yıllarda bölgede Sırp ve Arnavut toplulukları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Balkan ülkesi Kosova'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

  • Kosova seçimleri
  • halk belediye başkanları
  • belediye meclis üyeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.