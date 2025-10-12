Balkanlarda seçim heyecanı! Halk sandık başına gitti

Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Kayıtlı 2 milyon 69 bin 98 seçmen, 948 merkezde kurulan 2 bin 625 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Kosova dışında yaşayan 43 bin 993 seçmen de oy hakkını posta yoluyla kullanmak üzere kayıt yaptırdı.

Yerel seçimlerin dört yılda bir yapıldığı ülkede seçmenler, 38 belediye başkanı ile belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Seçimlerde, 206'sı belediye başkanlığı, geri kalanı belediye meclisi üyeliği için olmak üzere toplam 5 bin 626 aday yarışıyor.

Kosovalı Türk siyasi partilerden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP), Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) ve Mamuşa Halk Hareketi (MHH), ülkenin çeşitli bölgelerinde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçimlerde yer alıyor.

Öte yandan, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyede yapılacak seçimler, son yıllarda bölgede Sırp ve Arnavut toplulukları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Balkan ülkesi Kosova'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.