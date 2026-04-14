  • Balkanlar'da Siyonist işbirliği: Sırbistan katliam teknolojisine ortak oldu
Dünya

Balkanlar'da Siyonist işbirliği: Sırbistan katliam teknolojisine ortak oldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail teknolojisini Balkanlar'a taşıyacaklarını ilan ederek, Siyonist rejimle ortak insansız hava aracı (İHA) üreteceklerini duyurdu. 'En iyisini onlar yapıyor' diyerek soykırımcı teknolojiyi yücelten Vucic, hem canlıları hem de zırhlı araçları hedef alan bu ölüm makinelerinin yüzde 50 ortaklıkla üretileceğini belirtti.

AA14 Nisan 2026 Salı 16:56
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin İsrail ile ortak insansız hava aracı üreteceğini bildirdi.

Vucic, başkent Belgrad'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, İsrail ile Sırbistan'ın askeri alanda işbirliği yaptığını belirtti.

İsrail ile ortaklaşa üretecekleri insansız hava araçlarının hem canlıya hem de zırhlı araçlara karşı kullanılabileceğini aktaran Vucic, şunları kaydetti:

"İsrail teknolojisi olacak, çünkü bunu en iyi yapanlar onlar. Projede yüzde 50 biz, yüzde 50 onlar olacak. Böylece bilgi kazanıyoruz, yenilikçilik kazanıyoruz ve gelecekte bu tür şeyleri yapabilecek kendi insanlarımızı yetiştiriyoruz."

Vucic, zorunlu askerlik uygulamasının da gelecek yıl başlatılacağını ve sürenin 75 gün olacağını söyledi.

