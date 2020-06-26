Balkanlar'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

AA 26 Haziran 2020 Cuma 23:09 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 23:09

Bosna Hersek'te günlük vaka sayısında en büyük artış yaşanırken, son 24 saatte 140 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 bin 935'e yükseldi.

Sivil İşler Bakanlığı tarafından güncellenen verilere göre, can kaybı 3 artarak 178'e ulaştı, 2 bin 338 kişi de iyileşti.

Avrupa'da virüsün son ulaştığı ülke olan ve mayıs sonunda aktif vakanın kalmadığını açıklayan Karadağ'da salgın yeniden kendini gösterirken aktif vaka sayısının 115'e yükseldiği bildirildi.

Toplam vaka sayısının 439'a ulaştığı Karadağ'da, 9 kişi hayatını kaybederken 315 kişi de iyileşti.

Karadağ'da hükümet, artan vakalar nedeniyle bazı tedbirleri geri getirdi. Bu çerçevede kamuya açık alanlarda siyasi miting ve dini törenlerin yapılması yasaklandı. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar veren hükümet, cenaze törenlerine en yakın aile üyelerinin katılabileceğini açıkladı. Ülkedeki açık kamusal alanlar ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu bir kez daha vurgulandı.

Karadağ'ın Gusinje şehrinin Belediye Başkanı Anela Cekic de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sırbistan'da ise vaka sayısı 193 artarak 13 bin 565'e ulaşırken, can kaybı da 1 artarak 265 oldu. Ülkede

Ülkenin köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız'ın Genel Müdürü Zvezdan Terzic de koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

- DSÖ DE AVRUPA'DAKİ VAKA ARTIŞLARINA DİKKATİ ÇEKTİ



Hırvatistan Sivil Koruma Dairesi tarafından açıklanan günlük verilere göre, vaka sayısı 56 artarak 2 bin 539'a yükseldi, 2 bin 150 kişi de iyileşti. Ülkedeki can kaybı 107 olarak kaydedildi.

Eski Hırvat tenisçi Goran Ivanisevic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti. Ivanisevic, Sırp tenisçi Novak Djokovic tarafından düzenlenen Adria Tur'a katıldığını ve Djokovic de dahil olmak üzere birçok tenisçinin koronavirüse yakalandığını anımsattı.

Slovenya'da ise vaka sayısı 11 artarak 1558'e yükselirken 109 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1376 kişi de iyileşti.

Kuzey Makedonya'da son 24 saatte 163 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 bin 758, can kaybı 268 oldu. Ülkedeki iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 206 olarak açıklandı.

Kosova’da da 69 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 bin 432 oldu. Can kaybının 42'ye ulaştığı ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1246 olarak açıklandı.

Arnavutluk’ta ise son 24 saatte 77 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 bin 269, can kaybı 51 oldu. Ülkedeki iyileşen kişi sayısı ise 1298 olarak açıklandı.

Öte yandan, BBC’deki bir habere göre, DSÖ'nün, Avrupa’da kısıtlamaların hafifletilmesiyle aylar sonra ilk defa haftalık Kovid-19 vakalarında bir artış görüldüğünü kaydettiği ifade edildi.

DSÖ’nün Avrupa Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, yaptığı açıklamada, 11 Avrupa ülkesinde hızlandırılmış iletimin “çok önemli bir dirilişe yol açtığını” söyledi.

11 Avrupa ülkesi arasında Batı Balkanlar bölgesinden Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek yer alıyor.