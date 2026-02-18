Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen "Turistik Arnavutluk-12 Aylık Destinasyon" temalı etkinliğe, Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve çok sayıda konuk katıldı.

Arnavut Bakan Gonxhja, burada yaptığı konuşmada, "Arnavutluk ile Türkiye, çok iyi ve sağlam ilişkilere sahip. Bu sağlam ilişkiler, turizm alanında da her geçen gün daha görünür hale gelmektedir." dedi.

İki ülke ilişkilerinin turizmin daha da geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturduğunu vurgulayan Gonxhja, "Turistik Arnavutluk-12 Ay Boyunca Destinasyon" vizyonunun, Arnavutluk turizmini yeni bir gelişim düzeyine taşıma konusundaki hedef ve stratejilerini ortaya koyduğunu söyledi.

Gonxhja, ülkesini 2025'te yaklaşık 12 milyon 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiğini belirterek, bunun 305 bin 259'unun Türk turistler olduğunu aktardı.

Bu etkinliğin, Arnavutluk'un turizm potansiyelini tanıtmak, stratejik vizyonunu paylaşmak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Gonxhja, "Arnavutluk, yalnızca ziyaretçileri değil, turizm alanında yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıları da memnuniyetle karşılamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

"BU ETKİNLİĞİN, ARNAVUTLUK TURİZM SEKTÖRÜNE DAHA YAKINDAN BAKMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT SUNACAĞINA İNANIYORUM"

Büyükelçi Atay, Türkiye'nin, 2025'te yaklaşık 64 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olarak 4. sıraya yerleştiğini belirterek, "2025 yılında 65 milyar dolar gelir elde eden turizm, Türkiye ekonomisinde de önemli bir rol oynamakta olup, Türk hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 53'ünü oluşturmaktadır." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Arnavut turistlerin ve Arnavutluk'u ziyaret eden Türk turistlerin sayılarının her geçen yıl arttığına işaret eden Atay, Türkiye'nin muhteşem manzaraları, dört mevsim iklimi, zengin kültürü ve dünya standartlarının üzerinde hizmetleriyle birleşen otelleriyle en iyi deneyimleri sunduğunu vurguladı.

Atay, "Bu etkinliğin, Arnavutluk turizm sektörüne daha yakından bakmak, avantajlarını ve daha fazla geliştirme alanlarını ortaya koymak ve Türk yatırımcılar için değerli bilgiler sağlamak için büyük bir fırsat sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ise "MÜSİAD olarak bizler, sadece iş dünyasını temsil eden bir yapı değil, aynı zamanda yatırım ile fırsatı buluşturan, ülkeler arasında ekonomik köprüler kuran bir vizyon hareketiyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz programın yeni ortaklıklara, kalıcı işbirliklerine ve güçlü yatırımlara kapı aralayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.