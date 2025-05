Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Osmani, paylaşımında, "Kosova'nın sadık dostu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek her zaman olduğu gibi büyük bir memnuniyet." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Kosova halkına "sarsılmaz destek" verdiğini kaydeden Osmani, Kosova'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışıp, sürekli olarak savunduğu için kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.

Always a pleasure to meet President @RTErdogan - a steadfast friend of Kosovo.



I thanked him for his unwavering support for our people and for consistently advocating, as well as working side by side with us to strengthen Kosovo's international standing.



