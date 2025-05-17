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Dünya

Balkanlardan yankılanan övgü! Osmani: Bizim sadık dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tiran'daki zirvede yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyada teşekkür mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Osmani, 'Kosova'nın sadık dostu Erdoğan'ın Kosova halkına verdiği sarsılmaz desteği takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Balkanlardan yankılanan övgü! Osmani: Bizim sadık dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Osmani, paylaşımında, "Kosova'nın sadık dostu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek her zaman olduğu gibi büyük bir memnuniyet." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Kosova halkına "sarsılmaz destek" verdiğini kaydeden Osmani, Kosova'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışıp, sürekli olarak savunduğu için kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.

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