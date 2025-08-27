Baltık Denizi'nde balıkçılık krizi: Gemilerinize kara sularımızı kapatırız

Rusya Federal Balıkçılık Ajansı (Rosrybolovstvo), Rus balıkçılık şirketlerine yaptırım kararını geri almaması halinde Norveçli balıkçı gemilerinin Rus kara sularına erişiminin yasaklanacağını bildirdi.

Rosrybolovstvo'dan yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in, Avrupa Birliği'nin tavsiyesi üzerine Rusya'dan iki balıkçılık şirketine yaptırım uygulamasına tepki gösterildi.

Norveç'e söz konusu kararı geri çekmesi için bir ay süre tanındığına işaret edilen açıklamada, "Eğer karar geri çekilmezse, Norveçli balıkçı gemilerinin Rus münhasır ekonomik bölgesine erişimi yasaklanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Barents ve Norveç denizlerindeki balıkçılık faaliyetlerinin ve balıkçılık kotalarının da Rusya'nın ulusal çıkarlarına göre gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu arada, Norveç, geçen ay aldığı kararla Norebo ve Murman Seafood adlı Rus şirketlerine yaptırım uygulayarak, söz konusu şirketlere ait balıkçı gemilerinin Norveç kara sularında balıkçılık yapmalarını ve Norveç limanlarına erişimlerini yasaklamıştı.