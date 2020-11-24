İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8883
  • EURO
    9,3431
  • ALTIN
    465.422
  • BIST100
    1314.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma: Rusya sınırı yakınlarında ortak tatbikat
Dünya

Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma: Rusya sınırı yakınlarında ortak tatbikat

Estonya ve ABD Özel Harekat Kuvvetleri Rusya sınırı yakınlarında ortak tatbikatlara başladı.

star.com.tr24 Kasım 2020 Salı 00:23 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 00:23
ABONE OL

Defence Blog'da yer alan habere göre, Estonya ve ABD Kuvvetlerinin, Baltık Denizi bölgesinde daha fazla hazırlık ve müdahale yetenekleri için ortak tatbikatlar yapıyor.

ABD Hava Kuvvetleri MC-130J Commando II yakıt ikmal tankeri ve CV-22 Osprey tiltrotor uçağı, olası bir tehdide hızlıbir şekilde  yanıt vermek üzere Estonya'ya konuşlandırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekat Kuvvetlerine ait CV-22B Osprey ve MC-130J uçaklarının önümüzdeki ay Estonya hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştireceği bildirildi.

Son dönemde Baltık Denizi ve çevresinde NATO ve Rusya'nın askeri faaliyet sıklığı artış gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.