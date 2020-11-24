star.com.tr 24 Kasım 2020 Salı 00:23 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 00:23

Defence Blog'da yer alan habere göre, Estonya ve ABD Kuvvetlerinin, Baltık Denizi bölgesinde daha fazla hazırlık ve müdahale yetenekleri için ortak tatbikatlar yapıyor.

ABD Hava Kuvvetleri MC-130J Commando II yakıt ikmal tankeri ve CV-22 Osprey tiltrotor uçağı, olası bir tehdide hızlıbir şekilde yanıt vermek üzere Estonya'ya konuşlandırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekat Kuvvetlerine ait CV-22B Osprey ve MC-130J uçaklarının önümüzdeki ay Estonya hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştireceği bildirildi.

Son dönemde Baltık Denizi ve çevresinde NATO ve Rusya'nın askeri faaliyet sıklığı artış gösteriyor.