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Dünya

Baltık ülkeleri en geç 2025'te elektirğini Avrupa ile senkron etmeyi hedefliyor

Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, enerjide bağımsızlık adımları kapsamında, ülkelerinin elektrik sistemlerinin en geç Şubat 2025'e kadar Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla senkronize edilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Baltık ülkeleri en geç 2025'te elektirğini Avrupa ile senkron etmeyi hedefliyor
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins konuya ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Buna göre, üç ülke Rusya ve Belarus'a bağlı sistemlerin bu bölgeden senkronizasyonunun kaldırılması için çalışmaları hızlandıracak.

İmzalanan anlaşma kapsamında, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın elektrik sistemlerinin en geç Şubat 2025'e kadar Avrupa Birliği ülkeleriyle senkronize edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, "Baltık Devletlerinin senkronizasyon projesinde birlikte hareket etmelerinin son derece önemli olduğunu vurguluyoruz. Doğu sınırının ötesinde ortak bir düşmanı paylaştığımızı ve mevcut jeopolitik durumda Baltık birliğini korumanın özellikle önemli olduğunu unutmamalıyız." ifadesine yer verildi.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Bu, Rusya'dan tam bağımsızlığa ulaşma ve enerji sistemimizi daha dirençli hale getirme yönündeki ortak çabalarımızın bir başka adımıdır." mesajını paylaştı.

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