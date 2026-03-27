Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Baltık coğrafyasında yeni bir güvenlik krizini tetikledi. Son günlerde Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarına düşen dronlar, bölgedeki NATO müttefiklerini harekete geçirdi ve hava savunması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ÜÇ BALTIK SAVUNMA BAKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ve Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baltık ülkelerinin hava savunmalarını geliştirme konusunda kararlı adımlar attıkları belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşın tetiklediği son olayların çok katmanlı hava savunmasının daha da güçlendirilmesinin önemini ortaya koyduğu vurgulandı.

NATO HAVA SAHASINI İHLAL EDEN DRONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

NATO hava sahasını ihlal eden birkaç dronun bu hafta Baltık ülkelerine girerek düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Neyse ki hiçbir sivil yaralanmadı ve altyapıya verilen zarar sınırlı kaldı. Hava sahamızın güvenliğini korumaya yardımcı olan NATO Hava Polisliği Misyonuna katkıda bulunan müttefiklerin profesyonelliğini takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Baltık ülkelerinin savunmaya Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) en az yüzde 5'ini ayırdığına ve hava savunma kabiliyetlerinin tedarikine, insansız hava araçlarına, anti-dron sistemlerine ve akustik sensörlerin geliştirilmesine öncelik verdiklerine işaret edildi.

BALTIK ÜLKELERİNDEN MÜTTEFİKLERE ACİL KAPASİTE ARTIRIMI TALEBİ

Bu olayların hazırlık seviyesini artırmaya ve savunma kabiliyetlerine yatırım yapmaya devam etmenin acil olduğunu gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dronlara karşı koyma dahil hava savunmasını güçlendirmeye yönelik çabaların hızlandırılması gerekmektedir. Müttefikler etkili tespit ve önleme için gerekli kabiliyetleri acilen güçlendirmelidir. Baltık ülkelerindeki mevcut NATO uçakları ve hava savunma sistemlerinin varlığı sürdürülmeli ve tüm hava tehditlerine, özellikle insansız hava araçlarına karşı daha da güçlendirilmelidir."

DRONLARIN UKRAYNA'YA AİT OLDUĞU DOĞRULANDI

Rus hava sahasından gelen dronlar 25 Mart'ta Estonya ve Letonya'da düşmüş, bunlardan biri Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarpmıştı. Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir dron düşmüştü.

Yetkililer daha sonra söz konusu dronların Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotasından saptığını doğrulamıştı.