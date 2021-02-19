Baltık ülkesinden çarpıcı rapor! 'Rusya'dan sonraki en büyük tehdit...'

star.com.tr 19 Şubat 2021 Cuma 20:34 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 20:38

Estonya Dış İstihbarat Servisi 17 Şubat tarihinde yıllık güvenlik raporu yayınladı.

Yayınlanan raporda, Çin'in Estonya ve diğer Baltık devletlerindeki eleştirileri engelleme ve kilit teknolojilere hakim olma girişimlerinin olduğu ileri sürüldü.

Raporda, "Çin, dezenformasyonu Rusya kadar aktif ve profesyonel bir şekilde kullanmıyor, ancak yakın gelecekte bu alandaki faaliyetlerini genişletmesi ve yoğunlaştırması muhtemeldir. Çin'in etki operasyonları Avrupa'nın açık toplumunu zayıflatmayı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, Çin'in teknolojide dünya lideri olma hırsının büyük güvenlik tehditleri oluşturduğu belirtiliyor.

- "PEKİN'İN HAKİM OLDUĞU SESSİZ BİR DÜNYA"

Güvenlik raporunda;

Çin'in dış politika doktrinini uygulamanın veya bir 'ortak kader topluluğu' oluşturmanın, Pekin'in hakim olduğu sessiz bir dünyaya yol açacağı belirtilirken ve Batı ile giderek daha çok yüzleşen Çin'in ana hedefinin, "Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında bir ayrım yaratmak" olduğu öne sürüldü.

Estonya'nın özellikle de askeri işgal tehdidi hususunda en büyük güvenlik endişesinin uzun zamandır Rusya olduğu biliniyor. Çin, Estonya için askeri bir tehdit oluşturmasa da son 10 yıl boyunca Estonya, Pekin yönetiminin jeopolitik amaçlar için ekonomik baskı kullanması, siber casusluğu ve Rusya ile büyüyen ortaklığı konusunda giderek daha ihtiyatlı hale geldi. Estonya'nın bu yılki yabancı istihbarat raporu şimdiye kadarki en açık ve sert dili kullanıyor.



- ÇİN'DEN TEPKİ



Çin Halk Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği'nden söz konusu rapora tepki geldi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada,

"Estonya Dış İstihbarat Servisi'nin 17 Şubat'ta yıllık güvenlik raporunu yayınladığını ve Çin ile ilgili içeriğin daha önce olduğu gibi profesyonel olmayan tarzını sürdürdüğünü fark ettik. Sahte haberleri kamuoyuna yayıyor ve gizli gerekçelerle halkı yanıltıyor. Bu, Çin-Estonya ilişkilerine zarar vermeye çalışan son derece sorumsuz bir eylemdir. Bir kez daha birkaç Estonyalıyı ideolojik önyargıyı bir kenara bırakmaya ve Çin'in gelişimini objektif ve adil bir şekilde görmeye, Çin'e iftira atmaya son vermeye ve Çin-Estonya ilişkilerini, ikili pratik işbirliğini ve iki halkımız arasındaki duyguları teşvik etmeye çağırıyoruz."

ifadeleri kullanıldı.



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