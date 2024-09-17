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Dünya

Bamako'da silah sesleri

Mali'nin başkenti Bamako'nun çeşitli bölgelerinde silah sesleri duyuldu.

AA17 Eylül 2024 Salı 12:45 - Güncelleme:
Bamako'da silah sesleri
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Yerel kaynaklara göre, sabahın erken saatlerinde başkentin çeşitli bölgelerinde silah ve patlama sesleri yükseldi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar bir askeri tesise saldırı olduğunu öne sürerken paylaşılan videolarda şehrin bir bölümünden dumanların yükseldiği görüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, bölgede tarama operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede yaşayanların sükunetlerini koruması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyması istenen açıklamada, birlik mesajı verildi.

Mali'de 2020 ve 2021'de üst üste gelen askeri darbelerin ardından Assimi Goita, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olmuştu.

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