Ban Ki-moon: Bunun salgınla mücadeleye hiç bir faydası yok

star.com.tr 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:11

Ban Ki-moon, kroronavirüs (Covid-19) pandemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bazı ülkeleri kürsel krize yönelmek yerine politik çıkarlar peşinde koştuğunu belirterek eleştirdi.

Ban Ki-moon, Rusian Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, 'Virüs sınırlara, etnik kökenlere, ırklara veya ülkelere saygı duymuyor. Bu nedenle deneyimleri ve bilgi paylaşımı yapmamız çok önemli' dedi.

Ki-moon, Washington ve Londra'daki liderleri, koronavirüs salgını sırasında Çin'i işaret ettikleri için eleştirdi.

Ban Ki-moon, Trump'ın koronavirüs hakkındaki 'Çin virüsü' ve Londra'daki politikacıların salgın bittikten sonra Çin'le hesaplaşılması gerektiği gibi söylemleri hakkında, 'Sadece bir ülke virüsle mücadele etme kapasitesine sahip değil. Bir kriz döneminde parmaklarla birilerini işaret etme, krize karşı gerçek bir uluslararası tepkiyi engelliyor. Düşmanlık değil bilgi paylaşımı salgını yenebilir.' dedi.

Ülkeler arasında çok daha yakın bir koordinasyon ve desteğin olması gerektiğini söyleyen Ban Ki-moon, dayanışma içinde hareket etmek için küresel topluluk BM'ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ancak Ban Ki-moon'a göre, BM vizyonlarının hayata geçmesi için biraz zaman alabilir.

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