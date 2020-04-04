İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ban Ki-moon: Bunun salgınla mücadeleye hiç bir faydası yok
Dünya

Ban Ki-moon: Bunun salgınla mücadeleye hiç bir faydası yok

Eski Birleşmiş (BM) Sekreteri Ban Ki-moon, kroronavirüs (Covid-19) pandemisinin ortasında Çin'in suçlanmasının kimseye faydası olmadığını, virüsün küresel dayanışma ile yenilebileceğini söyledi.

star.com.tr04 Nisan 2020 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:11
ABONE OL

Ban Ki-moon, kroronavirüs (Covid-19) pandemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bazı ülkeleri kürsel krize yönelmek yerine politik çıkarlar peşinde koştuğunu belirterek eleştirdi.

Ban Ki-moon, Rusian Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, 'Virüs sınırlara, etnik kökenlere, ırklara veya ülkelere saygı duymuyor. Bu nedenle deneyimleri ve bilgi paylaşımı yapmamız çok önemli' dedi.

Ki-moon, Washington ve Londra'daki liderleri, koronavirüs salgını sırasında Çin'i işaret ettikleri için eleştirdi.

Ban Ki-moon, Trump'ın koronavirüs hakkındaki 'Çin virüsü' ve Londra'daki politikacıların salgın bittikten sonra Çin'le hesaplaşılması gerektiği gibi söylemleri hakkında, 'Sadece bir ülke virüsle mücadele etme kapasitesine sahip değil. Bir kriz döneminde parmaklarla birilerini işaret etme, krize karşı gerçek bir uluslararası tepkiyi engelliyor. Düşmanlık değil bilgi paylaşımı salgını yenebilir.' dedi.

Ülkeler arasında çok daha yakın bir koordinasyon ve desteğin olması gerektiğini söyleyen Ban Ki-moon, dayanışma içinde hareket etmek için küresel topluluk BM'ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ancak Ban Ki-moon'a göre, BM vizyonlarının hayata geçmesi için biraz zaman alabilir.

star.com.tr

Tehditleri önceden algılayıp bertaraf ediyor: Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.