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Dünya

Bangladeş, Çin'de üretilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının ilk sevkiyatı Bangladeş'e ulaştı.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:59 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:59
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Resmi kaynaklara göre, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekip, 1 milyon doz Sinopharm aşısını başkent Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda teslim aldı.

Bangladeş'teki Çin Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Hualong Yan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 1 milyon doz Sinopharm aşısının ilk partisinin Pekin Uluslararası Havalimanından ayrıldığını belirterek, ikinci sevkiyatın ilerleyen saatlerde Çin'den ayrılacağını belirtmişti.

Bangladeş hükümeti, Çin ile Sinopharm şirketinden 15 milyon doz Kovid-19 aşısı satın almak için anlaşma imzalamıştı.

Diğer yandan Pekin, Bangladeş'e 1,1 milyon doz aşı bağışında bulundu.

- ABD'den Bangladeş'e aşı tedariği

ABD de Bangladeş'e 3 milyon doz daha Moderna aşısı vermeye hazırlanıyor.

ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl R. Miller, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşılarına adil erişimi amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) atıfta bulunarak, "COVAX aracılığıyla Amerikan halkından Bangladeş'e gelecek 3 milyon doz daha Moderna Kovid-19 aşısından oluşan hediyeyi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Miller, "ABD, salgını burada ve dünya çapında yenmek için ülkenin aşı tedariğini artırmaya kararlı." ifadesine yer verdi.

- Bangladeş'te Kovid-19 gelişmeleri

Bangladeş'te son birkaç gündür günlük ölüm sayıları 200'ün üstünde kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi hayatını kaybederken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 17 bin 669'a yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 489 vaka kaydedilen ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 92 bin 411'e çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 923 bin 163 kişi sağlığına kavuştu.

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