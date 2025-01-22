Bangladeş: Hindistan eski Başkaban Hasina'yı iade etmezse, suçluların iadesi anlaşmasının açık bir ihlali olur

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümetin Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Danışmanı Asif Nazrul, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Nazrul, "İade için mektup yazdık. Eğer Hindistan Şeyh Hasina'yı iade etmezse, bu Bangladeş ve Hindistan arasındaki suçluların iadesine yönelik anlaşmanın açık bir ihlali olacaktır." dedi.

Bangladeş hükümetinin Hasina'nın iadesinin yapılması için gereken adımları atacağını ifade eden Nazrul, "Eğer gerekli görülürse, uluslararası yardım da aranacaktır." diye konuştu.

Nazrul, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında kitlesel öğrenci protestoları sırasında "toplu katliam" uyguladığı iddia edilen kişilerin yargılanmasını hızlandırmak için ikinci bir mahkemenin kurulabileceğini söyledi.

- NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin geçen yıl temmuz ayı sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te, eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Eski başbakan hakkında geçen yıl ekim ayında kitlesel öğrenci protestolarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Başkent Dakka'daki Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), 6 Ocak'ta görev süresi boyunca ülke çapında meydana gelen "zorla kaybetme" vakalarında rolü olduğu gerekçesiyle eski Başbakan Hasina hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkarmıştı.