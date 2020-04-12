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Dünya

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mucibur Rahman'ın katili idam edildi

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman'ı öldüren suikastçi eski yüzbaşı idam edildi.

IHA12 Nisan 2020 Pazar 10:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:22
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Bangladeş’in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman’ın öldürüldüğü suikaste karışan eski yüzbaşı Abdül Mecid, idam edildi. Keraniganj cezaevinin müdürü Mahbubal İslam yaptığı açıklamada, Mecid’in saat 00.01’de asılarak infaz edildiğini belirterek, Mecid’in öncesinde aile üyeleriyle son bir kez görüştüğünü söyledi.

Suikastin ardından 45 yıl sonra yakalanan Mecid, 7 Nisan’da Bangladeş’e döndükten sonra tutuklanmıştı.

Bangladeş kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mucibur Rahman 15 Ağustos 1975’te düzenlenen suikastle öldürülmüştü. Bangladeş Yüksek Mahkemesi Mecid’i ile 12 kişiyi Mucibur Rahman’a ve 23 aile üyesine suikast düzenlemekten suçlu bulmuştu. Hükümlülerin 5’i 2010 yılında idam edilmiş, Mecid ise Hindistan’a kaçmış, diğer hükümlü ise kaçtığı Afrika ülkesi Zimbabve’de hayatını kaybetmişti.

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