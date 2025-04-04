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Dünya

Bangladeş'tan skandal karar! 180 bin Arakanlı Müslüman geri gönderilecek

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Bangladeş'e sığınan 180 bin Arakanlı Müslümanın (Rohingya) Myanmar'a geri gönderilmeye 'uygun' olduğunu açıkladı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 17:57 - Güncelleme:
Bangladeş'tan skandal karar! 180 bin Arakanlı Müslüman geri gönderilecek
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Bengal Körfezi Çok Sektörlü Bilimsel, Teknik ve Eğitim İşbirliği Örgütü (BIMSTEC) toplantısına katılan Yunus, X hesabından ülkedeki Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yunus, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlardan oluşan 800 bin kişilik liste içerisinden 180 bininin Myanmar'a geri gönderilmeye "uygun" olduğunu belirtti.

Dhaka Tribune'nin haberine göre, listedeki 70 bin Arakanlı Müslümanın ek denetimden geçtiği, kalan 550 bin kişinin ise Myanmar'daki askeri yönetim yetkililerinden ülkeye geri dönüş için onay alması konusunda hızlı adımlar atıldığı kaydedildi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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