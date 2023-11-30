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Dünya

Bangladeş'te 7 kişi idam edilecek

Bangladeş'te 1971'deki bağımsızlık savaşında 'insanlığa karşı suç işledikleri' gerekçesiyle 7 kişi hakkında idam kararı verildi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Bangladeş'te 7 kişi idam edilecek
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Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), Bangladeş'in Pakistan'dan bağımsızlığını kazandığı savaştaki suçlara ilişkin görülen davada, 7 sanığı "cinayet, tecavüz, adam kaçırma ve kundaklama" gibi eylemlerden suçlu bularak bu kişilerin idamına hükmetti.

Toplam 9 sanığın yargılandığı davada, bunlardan yalnızca 3'ü kararın açıklandığı duruşmada hazır bulundu.

Mayıs 2017'de açılan dava kapsamında suç isnat edilen 9 kişiden 4'ünün firari olduğu, 2 kişinin ise yargılama sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi.

ULUSLARARASI SUÇLAR MAHKEMESİ

Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamaları yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu.

Bazı muhalefet partileri ve uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığına ve siyasi kararlar aldığına dikkati çekiyor.

Mahkeme, bugüne kadar 50'nin üzerindeki davada 137'den fazla sanık hakkında hüküm verdi.

Hindistan'dan 1947'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan'ın doğusu ile batısı arasında 1971'de başlayan iç savaş, bağımsız Bangladeş devletinin kurulmasıyla son bulmuştu.

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