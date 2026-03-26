Bangladeş'te facia: Yolcu otobüsü nehre devrildi

Bangladeş'te yaşanan trajik otobüs kazası, bölgede derin bir üzüntüye yol açtı. Feribota binmek için sıra bekleyen otobüsün Padma Nehri'ne düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, saatler süren yoğun çalışmaların ardından nehirden onlarca cansız beden çıkardı.

40 KİŞİYİ TAŞIYAN OTOBÜS PADMA NEHRİ'NE DÜŞTÜ

The Daily Star'ın haberine göre, Bangladeş'in Rajbari bölgesinde 40 kişiyi taşıyan ve dün feribota girmeye çalışırken Padma Nehri'ne düşen otobüsteki yolcuları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

10 dalgıcın görev aldığı, 4 ekip tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve yerel yönetim destek sağladı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 22'sinin naaşı ailelerine teslim edildi.

Rajbari İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Dewan Sohel Rana, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kazanın nedenini araştırmak için 5 kişilik komite kuruldu.