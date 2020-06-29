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Dünya

Bangladeş'te feribot kazası: 23 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te feribot kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
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