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Bangladeş'te feribot kazası: 23 kişi hayatını kaybetti
Dünya
Bangladeş'te feribot kazası: 23 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te feribot kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
29 Haziran 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
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