Bangladeş'te gemi kazası: 21 ölü

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 23:05 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 23:05

Bölgedeki yetkililerden Hayat Ud Dowlah Khan, AA'ya yaptığı açıklamada, Bangladeş'in doğusunda yolcu gemisinin kum taşıyan yük gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin cesedine ulaşıldığını ve yaklaşık 50 yolcunun hala kayıp olduğunu söyledi.

Kaza sonrası aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin halk tarafından kurtarıldığı, bazılarının ise karaya yüzerek ulaştığı aktarıldı.

Yolcu gemisinde 100'den fazla kişinin olduğunu aktaran Khan, ancak arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra kayıp sayısını teyit edebileceklerini ifade etti.

Khan, kazayı araştırmak için 3 kişilik komisyon oluşturulduğunu ve kazazedelerin ailelilerine tazminat ödeneceğini kaydetti.