İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3469
  • EURO
    9,8582
  • ALTIN
    488.029
  • BIST100
    1458.23
Dünya

Bangladeş'te gemi kazası: 21 ölü

Bangladeş'in Titas nehrinde yolcu gemisiyle yük gemisi çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 23:05 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 23:05
ABONE OL

Bölgedeki yetkililerden Hayat Ud Dowlah Khan, AA'ya yaptığı açıklamada, Bangladeş'in doğusunda yolcu gemisinin kum taşıyan yük gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin cesedine ulaşıldığını ve yaklaşık 50 yolcunun hala kayıp olduğunu söyledi.

Kaza sonrası aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin halk tarafından kurtarıldığı, bazılarının ise karaya yüzerek ulaştığı aktarıldı.

Yolcu gemisinde 100'den fazla kişinin olduğunu aktaran Khan, ancak arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra kayıp sayısını teyit edebileceklerini ifade etti.

Khan, kazayı araştırmak için 3 kişilik komisyon oluşturulduğunu ve kazazedelerin ailelilerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.