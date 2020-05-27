İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,777
  • EURO
    7,4559
  • ALTIN
    373.214
  • BIST100
    104954
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bangladeş'te hastanede yangın: 5 korona virüs hastası öldü
Dünya

Bangladeş'te hastanede yangın: 5 korona virüs hastası öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 5 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:47 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:47
ABONE OL

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Gulşan bölgesinde bulunan özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bulunduğu ünitede yangın çıktı. Yerel saatle 22.00 civarında meydana gelen yangında koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, yangının çıktığı ünitede koronavirüs tedavisi gören hastaların izole ediliği ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sonucu Kovid-19 hastaları için kullanılan tüm ekipmanların küle döndüğü aktarıldı.

Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe! Etkisiz hale getirildiler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.