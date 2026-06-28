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Dünya

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti... Eski Başbakan Vecid'den ''ülkeme döneceğim'' mesajı

Bangladeş'te gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina, Hindistan'dan yaptığı açıklamada bu yıl içinde ülkesine döneceğini ilan etti. Hasina, hakkındaki idam kararını 'yasa dışı ve siyasi güdümlü' olarak nitelendirirken, partisi Avami Birliği'nin halkın kalbinden silinemeyeceğini vurguladı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 19:41 - Güncelleme:
Bangladeş'te idama mahkum edilmişti... Eski Başbakan Vecid'den ''ülkeme döneceğim'' mesajı
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Bangladeş siyasetinde derin bir kriz yaşanırken, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid Hindistan'dan dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2024 yılındaki protestolar sırasında askeri helikopterle ülkesinden ayrılan ve ardından gıyabında idam cezasına çarptırılan Hasina, tüm engellere rağmen bu yıl Bangladeş'e döneceğini açıkladı. Hasina'nın bu kararlı çıkışı, Bangladeş'teki siyasi dengeleri yeniden sarsmaya aday bir gelişme olarak öne çıktı.

ŞEYH HASİNA'DAN İDAM KARARINA AÇIK MEYDAN OKUMA

Şeyh Hasina, Bangladeş'te Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestolarda şiddet olayları sürerken askeri helikopterle ülkeden ayrılmasından bu yana bulunduğu Hindistan'da NDTV kanalına konuştu.

Bangladeş'te hakkında verilen idam kararını "yasa dışı, anayasaya aykırı ve siyasi güdümlü bir sürecin parçası" diye nitelendiren Hasina, "Şunu açıkça söylemek isterim: Bu yıl her engeli ve her komployu aşarak ülkeme döneceğim." dedi.

Hasina, Bangladeş'teki gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bangladeş bugün bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Ülke için bu kritik zamanda orada olamamam beni derinden üzüyor. Bu fırsat bana tanınmadı." diye konuştu.

HASİNA'DAN AVAMİ BİRLİĞİ MESAJI: HALKIN KALBİNDEN SİLEMEDİLER

Dönüşünün "kişisel hırstan" kaynaklanmadığını ve "ölümden korkmadığını" dile getiren Hasina, protestolardaki olayların ardından kaydı askıya alınan partisi Avami Birliği'nin "ülkedeki tüm demokratik hareketlere öncülük ettiğini" savundu.

Hasina, Avami Birliği'nin "çok kez yasaklandığını ve yeniden ayağa kalktığını" söyleyerek, "Parti ofislerini kapatmış olabilirler. Siyasi faaliyetleri geçici olarak bastırmış olabilirler. Ancak Avami Birliği'ni halkın kalbinden silmeyi başaramadılar." ifadelerini kullandı.

BANGLADEŞ'TEKİ PROTESTOLARDAN İDAM CEZASINA UZANAN SÜREÇ

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

  • Şeyh Hasina
  • Bangladeş idam kararı
  • Avami Birliği
  • Bangladeş siyasi krizi
  • Muhammed Yunus

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