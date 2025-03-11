Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Dakka Kıdemli Özel Yetkili Yargıcı Zakir Hossain Galib, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) tarafından gelen dilekçe üzerine davayı sonuca bağladı.

Galib, eski Başbakan Hasina, oğlu Sajeeb Wazed Joy, kızı Saima Wazed ve kız kardeşi Şeyh Rehana'ya ait 124 banka hesabının dondurulmasına hükmetti.

Ayrıca, karar kapsamında aileye ait yaklaşık 8 dönümlük arazi ve 8 daireyi içeren mal varlıkları da donduruldu.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus'un basın sözcüsü Shafiqul Alam, yaptığı açıklamada, Hasina ve ailesinin ABD, İngiltere, Malezya, Singapur, Hong Kong ve Cayman Adaları'nda da mal varlıklarının olduğunu açıkladı.

Alam, Malezya'daki bir bankada Rusya bağlantılı yasa dışı fon tespit edildiğini belirtti.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Ruppur Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan davanın sonucunda, Hasina ve ailesinin ülkeden çıkışına da yasak getirildi.

Yargıç Galib, büyük miktarda parayı zimmete geçirmiş olabileceğinden şüphelenilen ailenin, yurt dışına kaçarak soruşturmayı geciktirebileceklerinden endişe ettikleri için bu kararın verildiğini ifade etti.

Öte yandan, yerel medyada çıkan haberlerde şüphelilerin halihazırda yurt dışında olduğu ileri sürülüyor.

BANGLADEŞ'TE NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.