Bangladeş'te seller can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı yetkilisi Kamrul Hasan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere selle ilgili son durumu aktardı.

Selin ülke genelinde yaklaşık 5 milyon kişiyi etkilediğini ve 18 kişinin ölümüne sebep olduğunu bildiren Hasan, selde evi hasar görenlerin sığınabilmesi için 3 bin 500 kadar tahliye merkezi kurulduğunu ve bu merkezlerde 290 bini aşkın kişinin kaldığını kaydetti.

Hasan ayrıca, başkent Dakka ile güneydoğuda bulunan liman kenti Chattogram arasındaki ana kara yolunun bir kısmı sular altında kaldığı için ulaşımın aksadığını belirtti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.