Bangladeş'te şiddetli yapışlar sonucu nehirler taştı: Ölü sayısı 67'ye yükseldi

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ülkedeki 11 bölgede meydana gelen sellerde ölenlerin sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ
Sellerden dolayı 600 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 11 bölgede 5 milyondan fazla insanın afetten etkilendiği aktarıldı.
Açıklamada, afetten etkilenen bölgelerin bazılarında iyileşmeler görüldüğü belirtilerek, Bakanlığın mağdurlara gıda ve maddi yardım yaptığı ifade edildi.500 BİN KİŞİ GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ
Bakanlık, 29 Ağustos'ta sel felaketinden etkilenen bölgelerde yaklaşık 600 sağlık ekibinin sahada görev yaptığını bildirmiş, felaket nedeniyle 500 binden fazla kişinin bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildiğini açıklamıştı.