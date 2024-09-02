İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2024 Pazartesi / 28 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,916
  • EURO
    37,5784
  • ALTIN
    2724.62
  • BIST100
    10110.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bangladeş'te şiddetli yapışlar sonucu nehirler taştı: Ölü sayısı 67'ye yükseldi
Dünya

Bangladeş'te şiddetli yapışlar sonucu nehirler taştı: Ölü sayısı 67'ye yükseldi

Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Bangladeş'te şiddetli yapışlar sonucu nehirler taştı: Ölü sayısı 67'ye yükseldi
ABONE OL

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki 11 bölgede meydana gelen sellerde ölenlerin sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Sellerden dolayı 600 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 11 bölgede 5 milyondan fazla insanın afetten etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, afetten etkilenen bölgelerin bazılarında iyileşmeler görüldüğü belirtilerek, Bakanlığın mağdurlara gıda ve maddi yardım yaptığı ifade edildi.

500 BİN KİŞİ GEÇİCİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Bakanlık, 29 Ağustos'ta sel felaketinden etkilenen bölgelerde yaklaşık 600 sağlık ekibinin sahada görev yaptığını bildirmiş, felaket nedeniyle 500 binden fazla kişinin bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.