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Dünya

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 523 koronavirüs vakası tespit edildi

Bangladeş'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 523 artarak 42 bin 844'e çıktı.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 16:36 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:36
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Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 salgınının başladığı 8 Mart'tan bu yana günlük vaka sayısındaki artış en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülke genelindeki vaka sayısı 42 bin 844'e ulaşırken, salgın nedeniyle 582 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Bangladeş'te, bugün tedavisi tamamlanan 590 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 9 bin 15'e yükseldi.

Dün, Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda Avrupa ve Batı ülkesinin yaptığı gibi ekonomik faaliyetlerin başlaması için ülke genelinde 26 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını 30 Mayıs’tan sonra sınırlı ölçüde hafifletmeye karar verdiklerini bildirmişti.

Uzmanlar ise sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafifletilmesinin Kovid-19'un yayılmasını artırabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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