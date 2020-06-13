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Dünya

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 856, Nepal'de 273 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 856, Nepal'de 273 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 17:29 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:30
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"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te son bir günde görülen 2 bin 856 vaka ile toplam vaka sayısı 84 bin 379’a ulaştı.

Son 24 saatte salgın dolayısıyla 44 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1139’a yükseldi.

Bangladeş, Kovid-19 vaka sayısında salgının ortaya çıktığı Çin’i geride bıraktı.

- NEPAL’DE VAKA SAYISI 5 BİN 335 OLDU

Nepal’de son 24 saatte 273 Kovid-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 5 bin 335’e çıktı.

The Kathmandu Post gazetesinde yer alan habere göre, son bir günde salgın dolayısıyla 2 kişi hayatını kaybederken, şimdiye dek yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi.

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