Bangladeş'teki protestolarda can kaybı 151'e yükseldi

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da patlak veren protestolarda can kaybı arttı. Yerel basında yer alan haberlerde, protestolardaki can kaybının 151'e yükseldiği aktarıldı.

Yüksek Mahkeme'nin şiddet olaylarının ardından geri adım atmasının ardından protestoları organize eden ana grup olan Ayrımcılığa Karşı Öğrenciler grubunun sözcüsü, "Yüksek Mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak hükümet taleplerimizi yansıtan bir karar yayınlayana kadar protestolarımıza son vermeyeceğiz" dedi.

YÜKSEK MAHKEME GERİ ADIM ATTI



Geçtiğimiz ay 2018'de kaldırılan kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı alan Yüksek Mahkeme, şiddet olaylarının ardından kamu sektöründeki kontenjanların çoğunu iptal etmiş, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 93'üne kotalar olmaksızın liyakate dayalı olarak alım yapılmasına hükmetmişti. Bangladeş Başsavcısı Amin Uddin yaptığı açıklamada, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 5'inin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına, yüzde 2'sinin ise diğer gruplara ayrılmaya devam edeceğini belirtmişti.