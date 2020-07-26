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Dünya

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 119'a yükseldi

Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 119'a çıktığı bildirildi.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 20:40 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 20:40
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Bangladeş hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

30 Haziran'dan bu yana aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 119'a yükseldiği aktarılan açıklamada, ülke genelindeki 64 bölgeden 21'inde yaşayan, 10 bin 684 kişinin yaralandığı ifade edildi.

119 kişiden 13'ünün yılan sokması sonucu yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, aşırı yağışların etkili olduğu bölgelerdeki yaklaşık 5 bin kişinin ishal ve kirli suların neden olduğu hastalıklara yakalandığı kaydedildi.

"COAST Trust" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun Direktörü M Rezaul Karim Chowdhury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek 6 ayda en az 5 milyon kişinin akut gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

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