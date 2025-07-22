Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı yükseldi

Bangladeş'te dün meydana gelen uçak kazasında bilanço artıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'i çocuk olmak üzere 27'ye yükselirken, 88 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Askeri yetkililer, başkent Dakka'daki Kurmitola Hava Üssü'nden dün yerel saatle 13.06 sıralarında rutin bir eğitim görevi için havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın, mekanik bir arıza yaşadığını bildirdi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Bangladeş hükümeti, yaşanan olayın ardından ulusal yas ilan edildiğini duyururken, ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. Tüm ibadethanelerde hayatını kaybedenler için dualar edileceği aktarıldı.

Ulaşım ve askeri konularla ilgili olarak yayıncılık yapan Jane's Information Group'a göre, F-7 BGI, Çin'in Chengdu J-7/F-7 uçak ailesinin en gelişmiş ve son versiyonudur. Bangladeş, bu uçaklardan 16 adet sipariş etmiş ve teslimatlar 2013 yılında tamamlanmıştı.