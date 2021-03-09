Bangladeş'ten Hindistan'a tepki

AA 09 Mart 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 14:27

Bangladeş'te insan hakları savunucuları, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Bangladeş'in başkenti Dakka'yı ziyareti sırasında yaptığı "(Hindistan-Bangladeş sınırında) suç yoksa ölüm de yok" açıklamasına tepki gösterdi.

Uluslararası ilişkiler profesörü ve hak savunucusu Chowdhury Refik Abrar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan güvenlik kuvvetlerinin sınırda rastgele silah kullandığını savundu.

Abrar, "Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen'in Hint mevkidaşının açıklamasına anında tepki göstermesi gerekiyordu. Bangladeş hükümetinin de sınır boyunca aynı acımasız politikayı destekleyip desteklemediği konusunda endişe duyuyoruz." dedi.

Suçların farklı düzeylerinin olduğunu ifade eden Abrar, herhangi bir suça karşılığın da hukukun üstünlüğüne göre olması gerektiğini vurguladı.

- "SINIRDA ÖLDÜRÜLENLERİN ÇOĞU İNEK TACİRİ VEYA SİVİLLER"

Dakka Üniversitesinden İsmail Hüseyin de Hindistan sınır güvenlik kuvvetlerinin, 20 yılda çoğu inek taciri veya bölgedeki siviller olan binden fazla Bangladeşliyi öldürdüğünü öne sürdü.

Hüseyin, inek kaçakçılığı ya da herhangi bir sınır ötesi suça karışmanın yargılanmadan öldürülme nedeni olamayacağını söyledi.

Dakka'da üniversite öğrencisi Muşfika Naorin ise bu konunun uluslararası mahkemeye götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Yerel haklar ve adli yardım kuruluşu Ain O Salish Kendra'nın (Hukuk ve Tahkim Merkezi) kayıtlarına göre, Hindistan-Bangladeş sınırında 2020'de çoğu silahsız 49'dan fazla Bangladeş vatandaşı öldü.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Bangladeşli mevkidaşı AK Abdul Momen ile geçen hafta düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sınır boyunca ortak hedefimiz suç olmamalı, ölüm olmamalı." ifadesini kullanmıştı.

Jaishankar, "Her ölüm üzüntü vericidir ama aynı zamanda kendimize neden bir sorun olduğunu sormalıyız ve bu sorun suçtan kaynaklanmaktadır. Yani ortak hedefimiz 'sınırda suç yok, ölüm yok' olmalı ve eminim doğru yaparsak bu sorunu etkili bir şekilde çözebiliriz." diye konuşmuştu.