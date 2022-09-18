Bangladeş'ten Myanmar'a nota

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi U Aung Kyaw Moe'yu bakanlığa çağırdı.

Bangladeş topraklarına yapılan topçu atışları nedeniyle uyarılan Moe'ya, söz konusu eylemlerin kınandığına dair diplomatik nota verildi.

Olaya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ise diplomatik yollarla bu sorunun çözüme kavuşacağına inandığını ancak aksi durumda ise Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimlerde bulunulacağını kaydetti.

Yetkililer, ayrıca, Myanmar sınırındaki yerleşim yerlerinde halka temkinli olmaları çağrısında bulundu.

Myanmar ordusu ile Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasında Bangladeş sınırında yaklaşık bir aydır şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Çatışmalar sırasında Myanmar ordusunun mermi ve topçu atışlarının bir kısmının, Bangladeş'teki bazı yerleşim yerlerine düştüğü iddia ediliyordu.

Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban kasabası ile buranın yakınında bulunan Arakanlı Müslüman mültecilere ait bir kamp da mermilerin hedefi olurken olaylarda bir kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Bangladeş, hali hazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.