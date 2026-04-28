İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0618
  • EURO
    52,773
  • ALTIN
    6634.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Banka çalışanı ''hesap sahibini getirin'' dedi, uyguladığı yöntem pes dedirtti
Hindistan'da ölen kız kardeşinin banka hesabından para çekmek isteyen Jeetu Munda, banka görevlilerinin 'hesap sahibini getirin' demesi üzerine mezarı açarak kardeşinin iskeleti ile bankaya gitti.

IHA28 Nisan 2026 Salı 16:32
ABONE OL

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı. Odisha eyaletinde kimliği Jeetu Munda olarak açıklanan şahıs, 26 Ocak'ta ölen kız kardeşinin hesabından 180 euro çekmek için bankaya gitti. Banka görevlilerinin "hesap sahibini getirin" cevabı üzerine Munda, kardeşinin mezarını açarak, iskeleti bankaya götürdü.

"ONU BANKAYA GETİRMEMDE ISRAR ETTİLER"

Munda açıklamasında, kız kardeşinin adına bankada bulunan parayı çekebilmek için bu yola başvurduğu söyledi. 50 yaşındaki Munda, "Bankaya defalarca gittim. Oradaki görevliler, onun adına yatırılan parayı çekebilmem için hesap sahibini getirmemi söylediler. Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler. Bunun üzerine çaresizlikten mezarı kazdım ve ölümünü kanıtlamak için iskeletini çıkardım" dedi.

Patna Polis Karakolu Amiri Kiran Prasad Sahu, "Jeetu okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu. Yasal mirasçı ya da hesap yetkilisinin ne olduğunu bilmiyor. Banka görevlileri, ölen bir kişinin hesabından para çekme prosedürünü ona anlatmakta başarısız oldu" açıklamasını yaptı.

Jeetu Munda'nın kız kardeşine ait iskelet kalıntıları da polis gözetiminde yeniden mezarlığa defnedildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.