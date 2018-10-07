Banksy'nin 'Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan 'Balonlu Kız' isimli eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.