AA 30 Kasım 2021 Salı 11:04 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 11:14

Ülkenin bağımsızlık günü olarak kutlanan 30 Kasım'da, başkent Bridgetown'daki törende yemin eden 72 yaşındaki Sandra Mason, Barbados'un ilk kadın devlet başkanı seçildi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da katıldığı törenle cumhuriyetin ilan edildiği Barbados, böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verdi.

Ülkenin yüksek onur konuğu olarak törene davet edilen Prens Charles'a, başbakan tarafından "Barbados Özgürlük Nişanı" takdim edildi.

- CHARLES'E ÖDÜL VERİLMESİ TEPKİYE NEDEN OLDU

West Indies Üniversitesinde uluslararası ilişkiler profesörü Kristina Hinds, Charles'a nişan verilmesini eleştirerek "İngiliz kraliyet ailesi, bu bölgede sömürü kaynağı ve şimdiye kadar ne bir özür ne de zararların karşılanması için bir tazminat teklifinde bulundular." ifadesini kullandı.

- "BARBADOSLULAR, BARBADOSLU DEVLET BAŞKANI İSTİYOR"

Barbados Başbakanı Mia Mottley, BBC'ye verdiği röportajda, kraliyet ailesinden ayrılmanın bölge açısından "tarihi" olacağını belirterek, "Barbadoslular bir Barbadoslu devlet başkanı istiyorlar, bu kim olduğumuza ve neyi başarabileceğimize dair güvenin ifadesidir. Sömürge geçmişimizi tamamen geride bırakmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

- MASON KİMDİR?

Barbados'un St. Philip bölgesinde 17 Ocak 1949'da doğan Sandra Mason, 1973'de ülkedeki tek devlet üniversitesi olan West Indies Üniversitesinin (UWI) Hukuk bölümünden mezun oldu.

Mason, 1975'te avukat olarak başladığı meslek hayatında bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 8 Ocak 2018'de Barbados Genel Valisi olarak kraliçenin temsilcisi seçildi.

Mason, 16 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verip, gelecek yıl ülkede yönetim biçimi olarak cumhuriyeti kabul etmek istediklerini belirtmişti.

- SALGIN BAŞLAYANA KADAR ADA'YA TURİST AKINI VARDI

Dünyaca ünlü kumsallara sahip ve süper star Rihanna'nın doğduğu yer olarak bilinen Ada, yaklaşık 285 binlik nüfusu ve finans alanında yaptığı yeniliklerle bölgenin en zengin adalarından biri olarak dikkati çekiyor.

Barbados, ekonomisinin önemli ölçüde turizme bağlı olması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi şekilde etkilendi.

Ülkeyi, salgın başlayana kadar her yıl ortalama 1 milyondan fazla yabancı ziyaret ediyordu.

POP ŞARKICISI RİHANNA'YA BARBADOS'TA ULUSAL KAHRAMAN NİŞANI VERİLDİ

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna, yeni cumhuriyet Barbados'ta Ulusal Kahraman nişanına layık görüldü.

Amerika basınına göre, Rihanna'ya söz konusu nişan, Barbados'un İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da katıldığı törenle cumhuriyeti ilan etmesinden ve böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son vermesinden kısa süre sonra takdim edildi.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, şarkıcının doğduğu yer Bridgetown'da düzenlenen törende, Rihanna'nın 2012 yapımlı "Diamonds" şarkısına atıfta bulunarak "Bir elmas gibi parlamaya ve milletinize şeref getirmeye devam edin." dedi.

Rihanna olarak bilinen Robyn Rihanna Fenty, 1866'da ölen dini lider Sarah Ann Gill'den sonra Barbados tarihinde Ulusal Kahraman onuruna layık görülen ikinci kadın oldu.

Rihanna, yaşayan iki Barbados Ulusal Kahramanı'ndan da biri olarak da kayıtlara geçti. Söz konusu unvan 1998'de kriket oyuncusu Sir Garfield Sobers'e de verilmişti.