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Dünya

Barbie filmi Cezayir'de yasakladı

Barbie filmi Cezayir'de vizyona girmesinin ardından “eşcinselliği teşvik ettiğini” ve “dini ve kültürel inançlarına uymadığı” gerekçesiyle 3 hafta sonra gösterimden kaldırıldı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 21:53 - Güncelleme:
Barbie filmi Cezayir'de yasakladı
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Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmini bir ülke daha yasakladı. Barbie filmi Cezayir'de vizyona girmesinin ardından "eşcinselliği teşvik ettiğini" ve "dini ve kültürel inançlarına uymadığı" gerekçesiyle 3 hafta sonra gösterimden kaldırıldı. Cezayir basınında yer alan haberlerde, filmin vizyonda olduğu günlerde biletlerinin tükendiğine dikkat çekildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN BARBİE'YE YASAK

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı film, 21 Temmuz'da vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaparken, birçok ülkede ise yasaklandı. Temmuz ayının başında Vietnam, filmin bir sahnesinde Çin'in Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği toprakları gösteren "dokuz-kesik çizgili" haritayı kullandığı gerekçesiyle yasakladı.

Lübnan ise "Barbie" filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurmuştu.

Kuveyt, "kamu etiğini" korumak için söz konusu filmin vizyona sokulamaması yönünde karar almış, filmin Kuveyt toplumuna ve kamu düzenine yabancı fikir ve inançları yaydığını belirtmişti.

Filipinler ise, filmi yasaklamak yerine filmde yer aldığı iddia edilen Çin'in Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği toprakları gösteren "dokuz-kesik çizgili" haritayı keserek yayınlama kararı almıştı.

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