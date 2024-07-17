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  • 'Bardağı taşıran son damla'... Elon Musk, şirketlerini Texas'a taşıyacak
Dünya

'Bardağı taşıran son damla'... Elon Musk, şirketlerini Texas'a taşıyacak

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıkladı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
'Bardağı taşıran son damla'... Elon Musk, şirketlerini Texas'a taşıyacak
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Musk'ın bu kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet kimliği bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından geldi.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX 'in California eyaletinin Hawthorne bölgesinde bulunan merkezini, Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını bildirdi.

MUSK'TAN AİLE VURGUSU

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a açıkça belirtmiş olduğunu aktardı.

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