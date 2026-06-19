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Dünya

Barış bozguncularına ağır darbe! Tabur komutanı dahil 4 İsrail askeri öldü

İsrail'in varılan mutabakata rağmen saldırılarını sürdüğü Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmada biri tabur komutanı 4 askeri öldü. Öte yandan Hizbullah, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurdu.

AA19 Haziran 2026 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Barış bozguncularına ağır darbe! Tabur komutanı dahil 4 İsrail askeri öldü
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İsrail'in varılan mutabakata rağmen saldırılarını sürdüğü Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmada biri tabur komutanı 4 askeri öldü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

10:05 Lübnan'daki barış sürecini engelledikleri ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını geciktirdikleri gerekçesiyle iki Lübnanlı yetkili ve bazı şirketleri yaptırım listesine ekledi.

09:46 İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 18 kişi öldü.

09:42 İsrail'in varılan mutabakata rağmen saldırılarını sürdüğü Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmada biri tabur komutanı 4 askeri öldü.

09:36 Hizbullah, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurdu.

08:03 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini söyledi.

02:11 İsrail'de, ABD-İran mutabakatının ardından Washington yönetimiyle yaşanan gerginliğin silah ambargosuna yol açma ihtimali endişeye neden oldu.

23:08 Lübnan'da Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Muhammed Rad, Lübnanlı yetkilileri ABD-İran mutabakatını dikkatli ve nesnel bir şekilde okumaya çağırdı.

İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyini hava saldırılarıyla hedef almaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda Hizbullah altyapısı ve mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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