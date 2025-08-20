İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Dünya

Barış çabaları sonuçsuz kaldı... Kuzey Kore'den diplomatik ortak çıkışı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, barış çabalarının 'aldatıcı' olduğunu savunduğu Güney Kore'yi asla diplomatik ortak görmeyeceklerini söyledi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:35
Barış çabaları sonuçsuz kaldı... Kuzey Kore'den diplomatik ortak çıkışı
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Dışişleri Bakanlığının üst düzey yöneticileriyle istişare toplantısında Seul hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

Seul yönetiminin "aldatıcı barış yaklaşımı" sergilediğini savunan Kim, Güney Kore'nin "çifte karakterine" ve ABD ile ortak tatbikatlar yürütmesine tepki gösterdi.

Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un "güven ve sabır" temalı söylemlerini "boş hayaller" olarak nitelendirerek, Güney Kore'de hükümetler değişse de Kuzey'e karşı düşmanlık siyasetinin sürdüğünü dile getirdi.

Seul yönetimine işaret ederek, "Muhafazakar ya da demokratik maske taksınlar fark etmez, hepsinin hedefi çatışma. Onlar, ABD'nin sadık köpeğidir." ifadelerini kullanan Kim, Güney Kore'nin Pyongyang için asla diplomatik ortak olamayacağını vurguladı.

ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlatmıştı.

GÜNEY KORE'DEN GERİLİMİ AZALTMA ADIMI

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarına 4 Ağustos'ta başlayan Güney Kore, 6 Ağustos'ta bu işlemlerin tamamlandığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
