26 Aralık 2025 Cuma
  • Barış görüşmelerinde kritik eşik... Zelenski: ABD ile anlaştık
Dünya

Barış görüşmelerinde kritik eşik... Zelenski: ABD ile anlaştık

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmek için ABD tarafıyla anlaştıklarını açıkladı.

AA26 Aralık 2025 Cuma 11:34
Barış görüşmelerinde kritik eşik... Zelenski: ABD ile anlaştık
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, en kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için ABD tarafıyla anlaştıklarını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD tarafıyla bu konuda görüşmelere devam ettiğini aktaran Zelenskiy "Umerov, Amerikan tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi. Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Zelenski'den barış diplomasisi: Yeni fikirler masada

Rusya'dan barış sinyali

Putin'e "seni ilgilendirmez" dedi
  • zelenski
  • trump
  • rusya-ukrayna savaşı
  • barış görüşmeleri

