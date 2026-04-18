Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ilgili kurumlardan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'a "deniz ablukası" ilan etmesi ve Amerikalıların müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle İran'ın henüz bir sonraki müzakere turuna katılma kararı almadığı belirtildi.

Görüşmelerin ABD'nin aşırı taleplerinden vazgeçmesine bağlı olduğu ve İran'ın "yıpratıcı ve faydasız" görüşmelere girmeyeceği ve bunun da Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere iletildiği ifade edildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, İran'ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD'nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi. Ayrıca bildiride, ABD'nin, İran'a gelen ve İran'dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı'ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ESKİ HALİNE DÖNÜŞÜNÜN KEYFİNİ ÇIKARIN"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

"Uyardık, dikkat etmediniz." diyen Azizi, "Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın." ifadesini kullandı.

CNN: ABD İLE İRAN ARASINDA YENİ GÖRÜŞMELER, PAZARTESİ İSLAMABAD'DA YAPILACAK

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.

Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.

PAKİSTAN: ABD VE İRAN HEYETLERİ İKİNCİ TUR İÇİN "BÜYÜK OLASILIKLA PAZARTESİ" İSLAMABAD'DA

İslamabad hükümeti yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ABD ve İran heyetleri arasında ikinci tur müzakereler için hazırlık yaptığını belirtti.

Yetkililer, iki ülkenin teknik düzeyli heyetlerinin, ikinci tur görüşmeler için "büyük olasılıkla pazartesi günü" başkent İslamabad'da bir araya gelebileceğini kaydetti.

Bir başka yetkili de teknik heyetlerin yanı sıra ikinci tur görüşmeleri takip edecek medya mensuplarına yönelik lojistik düzenlemelerin başlatıldığını söyledi.

Söz konusu kaynak, taslak mutabakat sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imza töreni için İslamabad'a gelebileceğini savundu.