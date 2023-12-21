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Dünya

Barış Gücü'ne bağlı tüm askeri birlikler KDC'den çekildi

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücü'ne bağlı tüm askeri birlikler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) çekildi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 15:25 - Güncelleme:
Barış Gücü'ne bağlı tüm askeri birlikler KDC'den çekildi
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Ulusal basındaki haberlere göre, görev süresinin uzatılmayacağı açıklanan EAC Barış Gücü askerlerinin tamamı KDC'den ayrıldı.

Tanzanya'da 24 Kasım'da düzenlenen EAC Devlet Başkanları Zirvesi'nde, 8 Aralık'ta görev süresi dolacak KDC'deki Barış Gücü'nün süresinin uzatılmayacağı kararlaştırılmıştı.

İlk olarak 3 Aralık 2023'te ülkenin doğusundaki Goma şehrinde bulunan EAC Barış Gücü askerleri, KDC'den ayrılmıştı.

- EAC BARIŞ GÜCÜ "BAŞARISIZLIKLA" SUÇLANDI

KDC hükümeti, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından ele geçirilen bölgeleri kurtarmak üzere EAC güçlerini, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde konuşlanmaya davet etmişti.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ise EAC Barış Gücü'nün, isyancıların silah bırakmasında başarısız olduğunu ileri sürerek görev süresinin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Ülkelerinin kaderini tayin etme sorumluluğunu alacaklarını belirten Tshisekedi, EAC Barış Gücü'nü isyancılarla hareket etmekle suçlayarak bölgeden çekilmeleri çağırısında bulunmuştu.

KDC'nin doğusundaki Ruanda, Uganda ve Burundi sınırı, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ülkeye son olarak EAC ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), barış gücü göndermişti.

  • Doğu Afrika Topluluğu
  • Barış Gücü
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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