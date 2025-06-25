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Dünya

Barış için seçenek Türkiye! Merz: Başkan Erdoğan'dan Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedim

Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Erdoğan'dan Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barışçıl çözüme ulaşabilmesini sağlamasını istedi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Barış için seçenek Türkiye! Merz: Başkan Erdoğan'dan Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedim
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Başbakan Merz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, RUSYA ÜZERİNDE NÜFUZUNU KULLANMASINI İSTEDİM"

Alman Şansölye, "Ukrayna'daki üç buçuk yıllık bu korkunç savaş ve kanlı olaylardan sonra nihayet barışçıl bir çözüm bulunabilmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Rusya Devlet Başkanı'nı müzakere masasına getirmesini istedim." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Merz, ayrıca Ukrayna-Rusya arasında olası müzakereler için Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu, İstanbul veya Ankara'yı bu tür bir toplantı için mekan olarak sunmaya hazır olduğu için de Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti.

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