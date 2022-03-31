'Barış Masası' için çarpıcı yorum: Türkiye büyük bir güç

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çabalarını sürdüren Türkiye, önce Antalya'da Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarını ağırladı, ardından iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Bu süreçte dünyanın dikkati de arabulucu konumundaki Türkiye'ye çevrildi. Yabancı basında çıkan haberlerde, İstanbul'daki barış müzakerelerinin bugüne kadarki en önemli atılım olduğu vurgulandı.

ANKARA KİLİT POZİSYONDA

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, CNN International, "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınladığı analizinde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekti. "Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda, Rus ve Ukraynalı delegasyonların İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldiği belirtildi.

PROFİLİ KENDİNE ÖZGÜ

NATO üyesi Türkiye'nin, kendine özgü bir profile ve konuma sahip olduğu; birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası olduğu kaydedildi. Yazıda, "Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de işbirliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip" denildi.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR GÜÇ

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz bölgesindeki jeopolitiği ve güç dengesini temelden değiştirdiği görüşü aktarılarak, "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç." vurgusu yapıldı. Öte yandan savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının halihazırda milyonlarla ifade edildiği, bu sayı artmaya devam ettikçe, "Türkiye'nin muhtemelen yakın dönemde insani bir rol oynayacağı" görüşü paylaşıldı.

BM: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, barış görüşmelerini desteklemeyi sürdürdüklerini ve görüşmelerin başarılı olmasını umut ettiklerini söyledi. Dujarric, "Türkiye'ye çabaları için son derece minnettarız" dedi. OECD Genel Sekreteri Cormann da barış çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.

RUS LİDER, ERDOĞAN'A YAKINLIK DUYUYOR

Önceki gün Dolmabahçe Sarayı önünden, gün boyu yayın yapan France 24, Türkiye'nin ara buluculuk misyonuna dikkati çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlık duyduğu yorumunu yaptı.

BUGÜNE KADARKİ EN ÖNEMLİ ADIM

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul'daki görüşmelerin bir dönüm noktası gibi göründüğünü yazdı, görüşmelerin bugüne kadarki en önemli atılım olduğunu vurguladı.

İngiliz The Guardian Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki 'Dünya iyi haberler bekliyor' ifadesini manşetine taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun "Tarafların gelişme kaydetmesi memnuniyet verici" sözlerine de yer verdi.

Amerikan New York Times Gazetesi, "İstanbul'da yeni bir aşama kaydedildi." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluğu üstlendiniz." sözleri öne çıkarıldı.

Rus İzvestiya Gazetesi, heyetlerin İstanbul'da birbirlerine yakınlaştığını yazdı. Rusya merkezli Kommersant Gazetesi de İstanbul'daki toplantının, olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesi sürecini hızlandırdığına dikkati çekti.

İsrail merkezli Times of İsrael gazetesi, haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes çağrısını taşıdı, "Bütün dünya sizden gelecek iyi haberleri bekliyor." ifadesine yer verdi.

Çin ajansı Xinhua görüşmenin yapıcı geçtiğine dair açıklamalar öne çıkardı. Chengdu Shangbao Gazetesi ise, "NATO üyesi Türkiye iki tarafında güvenini kazandı, müzakerenin İstanbul'da olması tesadüf değil" yazdı.

ABD: BİDEN, PUTİN'LE KONUŞMAYA İSTEKLİ

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi, "Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net" dedi.

GÖRÜŞME İÇİN ÇOK NETİZ

Bedingfield, "Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım. Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

PUTİN, ZELENSKİ'NİN MEKTUBUNU ÇÖPE ATTI

İngiliz medyası ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı. The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramoviç bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Abramoviç'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yazdığı bir mektubu iletti.

ŞARTLARINI SIRALADI

Mektupta Zelenski'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenski'nin kabul edeceği şartlar sıralandı. Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich'ten Zelenski'ye "notu çöpe atacağını" söylemesini istedi.

'PUTİN İLE ZELENSKİ YAKINDA GÖRÜŞEBİLİR'

Ukrayna İstanbul'daki görüşmelerin ardından iyimser bir izlenim olduğunu, iki liderin yakın gelecekte görüşebileceğini duyurdu.

İstanbul'daki müzakereler barış konusunda umutları artırdı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Podolyak, İstanbul'daki görüşmelerin ardından iyimser bir izlenimi olduğunu da vurguladı, Rus Lider Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yakında görüşebileceğini açıkladı. Podolyak, "Sunmakta olduğumuz belge paketi genişletildi, teklifler Rusya tarafına iletildi. Prensipte devlet başkanlarının görüşmesine hazırlanmaya başlanabileceğini söylüyorlar. Bu nedenle galiba yakın gelecekte liderlerin görüşmesinin gerçekleşeceği şeklinde bir anlayışa varabiliriz" dedi.

'REFERANDUMA GİDECEĞİZ'

Müzakerelerde yer alan Roman Abramoviç için ise "etkili bir arabulucu" yorumu yapan Podolyak, "Delegasyonlar arasında etkili bir arabulucu. Yani başlangıçtan beri yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için süreci kısmi olarak yönetiyor. Yani bir taraf bir şey söylediğinde diğer tarafın yanlış anlamaması yönünde" dedi. Bazı batılı medya kuruluşlarının Abramoviç dahil bazı müzakere heyeti üyelerinin zehirlendiği yönündeki iddialarını yalanlayan Podolyak, bu gibi haberlerin heyetler üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığını savunarak, asıl olarak sorunların özüne odaklanmaları gerektiğini söyledi. Podolyak, "Rusya askerlerini ülkemizden çıkardıktan sonra barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" dedi.