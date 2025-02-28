Türkiye, 4. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında barış müzakereleri için bir kez daha ev sahibi oldu. Krizlerin çözümünde anahtar rol üstlenen Türkiye, 2022'de Rusya ve Ukrayna taraflarını buluşturduğu müzakere masasının ardından dün de Amerikan ve Rus heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

RUSYA: ABD İLE DİPLOMATİK MİSYONLARIN ÇALIŞMASINA UYGUN KOŞULLAR İÇİN ORTAK ADIM ATILACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile karşılıklı diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev ile ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katıldığı, uzmanlar seviyesindeki Rus-Amerikan istişarelerinin gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, görüşmede her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesi, son dönemdeki ikili temasların en üst ve en yüksek seviyede geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Her iki ülkenin dışişleri bakanlarının talimatları doğrultusunda, önceki ABD yönetiminden devralınan çok sayıda rahatsız edici unsurun nasıl aşılacağının ayrıntılı görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Rusya ile ABD'nin diplomatik misyonlarının faaliyetlerinin karşılıklı olarak kesintisiz finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların resmi görevlerini yerine getirebilmeleri için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılması için mutabakata varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın ABD'deki diplomatik mülklerine ilişkin konular ile 2016-2018 yıllarında "yasa dışı yollardan" el konulan 6 gayrimenkulün Rus tarafına iadesinin gündeme geldiği, iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve pratik sonuçların gerekliliğine işaret edildiği bildirildi.

Görüşmede ABD tarafından Rusya'ya doğrudan hava trafiğinin yeniden başlatılması olasılığının değerlendirilmesinin istendiği vurgulanan açıklamada, müzakerelerin anlamlı ve iş odaklı olduğu, diyaloğun bu kanaldan sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSTANBUL'DAKİ RUSYA-ABD GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden, Rus ile Amerikalı heyetler arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı'nda gerçekleştirilen toplantıya ilişkin, "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir." açıklamasında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden, heyetler arası görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karşılıklı diplomatik temsilciliklerin işleyişlerini etkileyen meselelerde görüşmelere başlama konusunda vardıkları mutabakat kapsamında iki ülke heyetlerinin 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldikleri bildirildi.

ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın, Rus heyetine de Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Görüşmede ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine ve sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova Büyükelçiliği'nde sürekli ve sürdürülebilir düzeyde personelin görevli bulundurulmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu görüşmelerin ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapıldığını belirtmişti. Zaharova, "Sorunlar, ABD'deki eski yönetimlerin yıkıcı eylemleri sonucunda oluştu. Bu yönetimler, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin çalışmasına yönelik engelleri bilinçli olarak oluşturdu ve ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin yapısına zarar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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