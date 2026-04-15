  • Barış masası kuruluyor! Türkiye'de Hürmüz zirvesi
Dünya

Barış masası kuruluyor! Türkiye'de Hürmüz zirvesi

WSJ, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya geleceğini yazdı. Zirvede İran'a sunulan ve Hürmüz'ün fiili kapanışını sona erdirmeyi amaçlayan teklifler masaya yatırılacak.

MUSTAFA KARAOĞLU15 Nisan 2026 Çarşamba 07:53
ABD Merkezli Wall Street Journal Türkiye'nin 'Hürmüz Barışı' zirvesine ev sahipliği yapacağını yazdı.

'Türkiye, ateşkes önerileri ve Hürmüz Anlaşması'nı görüşmek üzere bölgesel güçlere ev sahipliği yapacak' başlığıyla verilen haberde "Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları bu hafta Türkiye'de Türk mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Zirvede İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasını sona erdirmek ve Washington ile kalıcı bir ateşkes sağlamak için sunulan önerileri görüşülecek" ifadelerine yer verdi.

Zirvenin Antalya'da düzenleneceği belirtilerek, "Toplantı Körfez'deki savaşı sona erdirmek için bölgesel bir girişimin parçası" denildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan İran İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan; Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'ın, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarına" teşekkür etti. Pezeşkiyan, "Bu ülkelerin savaş kışkırtıcılığına karşı duruşları tarihsel köklerinden kaynaklanıyor" dedi.

